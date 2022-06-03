В Севастополе закрыли четыре популярных пляжа

В Севастополе в преддверии купального сезона закрыли 4 популярных пляжа. Причины разные.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», официально сезон начнется с 15 июня, но вода у побережья прогрелась уже до +19 градусов, и туристы, а также нетерпеливые горожане потянулись купаться.

В этом году в Севастополе будут официально работать 24 пляжа, но среди них нет популярных «Ушаковой балки» и «Васили». И если ситуация со вторым более-менее ясна – он закрыт по соображениям безопасности из-за угрозы обвалов и оползней, то закрытие «Ушаковой балки вызвало волнение среди горожан. Появилась версия, что на этой территории собираются построить частный яхт-клуб.

В правительстве Севастополя подобные планы отрицают. «Идет специальная военная операция и нельзя забывать, что Севастополь – главная база ЧФ. Ответственными силовыми ведомствами проводятся мероприятия, о которых подробно и детально, я, по понятным причинам говорить не могу, – заявил губернатор Михаил Развожаев. – В связи с этим, из перечня пляжей, где можно отдыхать и плавать, временно исключается пляж «Ушакова балка». Доступ туда будет закрыт».

По той же причине ограничивается доступ к пляжу «Хрустальный»: находиться на его территории нельзя с 22:00 до 5:00 утра.

Еще два пляж – «Городской» и «Мраморный» исключены из официального списка по результатам лабораторных исследований: в воде обнаружено значительное превышение бактериологических показателей. Попасть на пляжи можно, купаться там нельзя. Эти территории обещают открыть после нормализации обстановки.

Севастополь, Лиана Макоба

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