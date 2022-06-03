Крым вошел в ТОП-5 регионов, максимально увеличивших выбросы в атмосферу

Крым вошел в пятерку регионов России с максимальным увеличением выбросов в атмосферу. Исследование проводилось аналитической службой аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в целом, в 2021 году российские предприятия и транспорт выбросили в атмосферу 22,3 млн тонн загрязняющих веществ, что на 0,3% больше, чем в году 2020. При этом отмечается сокращение доли транспортных выхлопов, а вот доля промышленности в загрязнении атмосферы растет.

«В ряде регионов негативное воздействие на атмосферный воздух усилилось существенно. Сильнее всего увеличились вредные выбросы в Якутии (на 35%), Волгоградской области (+16,6%) и Рязанской области (+14,8%), а также в Калмыкии (+12,8%), Крыму (+11,7%)», – отмечают авторы исследования.

Севастополь попал в списки регионов с наименьшим количеством вредных веществ в атмосфере – этот показатель равен 29,7 кг (у лидеров по выбросам – более 1 тонны) и с самыми низкими суммарными выбросами – 15,2 тысячи тонн (по этой позиции город занимает второе место после Тывы).

А вот объему выбросов на 1 квадратный километр Севастополь оказался в списке антилидеров, заняв 4 место после Москвы, Санкт-Петербурга и Кемеровской области. В городе на 1 км приходится 16,8 т при среднероссийском показателе 1,3 тонны (у десятки лидеров – не выше 0,4 тонны).

Симферополь, Олег Яковенко

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