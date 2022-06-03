Учителя из Херсонской и Запорожской областей пройдут переподготовку в Крыму

Учителя из Херсонской и Запорожской областей пройдут переподготовку в Крыму – об этом сообщил глава РК Серей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предполагается, что около 20 тысяч педагогов из этих территорий закончат соответствующие курсы, что позволит начать учебный год по российским программам.

Переподготовку организуют специалисты Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»