Допомогались Украине: министр экономики Германии расслышал социальный ропот в стране

Население Германии проявляет всё больше беспокойства в связи с ухудшающейся экономической ситуацией и ростом цен из-за вовлечения страны в украинский конфликт. Ближе к осени беспокойство может перерасти в недовольство, когда резко вырастут затраты на отопление.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

По его словам, ситуация усугубляется несправедливой внутренней политикой коалиционного кабинета министров, что вызывает в Германии серьёзные социальные споры относительно дальнейших расходов на помощь Украине.

«Достаточно ли политических мер для поддержания социального мира и ощущения, что в нашей стране всё справедливо. Это будет решающим вопросом осени и зимы. Я еще не совсем уверен», – беспокоится Хабек.

Министр отметил, что вслед за ростом цен на энергоносители подскочили в цене и другие продукты. Хабек предупредил, что чем дольше будет продолжаться конфликт на Украине, тем скорее возникнет эффект привыкания к нему в немецком обществе, а на первый план могут выйти острые внутренние проблемы.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»