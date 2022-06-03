Донбасс и освобожденные территории Украины вряд ли станут частью России в ближайшее время

Донбасс и ряд освобожденных территорий Украины вряд ли станут частью России в ближайшее время. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока нет никакого понимания по временным рамкам, – сообщил Песков сегодня журналистам. – Это очень важная тема, и по мере того, как будут складываться соответствующие условия, ситуация будет проясняться в этой области».
Как уже сообщал «Новый День», в администрациях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей высказали намерение ввести эти регионы в состав РФ. В Кремле ответили, что нужно решение живущих на этих территориях людей, а также обеспечение полной безопасности. безопасности. В условиях, когда ВСУ и националисты продолжают наносить удары по гражданским целям, говорить о референдумах рано, считают в Москве.
В ВГА Херсонской области уже отметили, что вопрос о присоединении будет решаться в 2023 году, а пока в регионе создается новая административная система.
Москва, Игорь Юров
© 2022, РИА «Новый День»
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