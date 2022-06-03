На севастопольском пляже на ребенка рухнули качели

В Севастополе на пляже «Аквамарин» на ребенка упали качели.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня в 10:25. 11 часов. Незакрепленная конструкция упала на мальчика и придавила его. Очевидцы сообщают, что ребенок потерял сознание, и его увезла «скорая».

«Ребёнок доставлен в городскую больницу №5, проведены необходимые обследования. После осмотра дано заключение, что ребенок получил ушибы шейного отдела позвоночника, лобной и затылочной областей. Отпущен домой, госпитализация не потребовалась», – сообщили в городском департаменте здравоохранения.

Проверку инцидента начал департамент городского хозяйства. Арендатор пляжа рискует остаться без территории.

Севастополь, Илья Пелехов

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