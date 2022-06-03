Украина настойчиво требует у Германии бронетранспортёры и танки

Киев ожидает от Германии поставок современных вооружений, в том числе бронированной техники.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в ходе своего визита в Берлин и встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук.

Он отметил, что настаивал в личном разговоре с канцлером об ускорении согласований на поставку немецких вооружений, которые сейчас «как никогда необходимы на фронте».

«Конечно, нам прежде всего нужно современное оружие. Мы также можем воевать со старым оружием из старых запасов, но новое оружие эффективнее. Потому мы ожидаем и бронетранспортеры Marder, и танки Leopard», – подчеркнул Стефанчук.

Отметим, что в Германии продолжаются политические споры, препятствующие поставкам бронетехники, уже одобренным федеральным правительством.

Симферополь, Валентин Карамазов

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