Канада резко ужесточила порядок выдачи денег украинским беженцам

Беженцам из Украины в Канаде предоставят единовременную помощь в размере трёх тысяч канадских долларов (2400 долларов США). Кроме того, помощь получат их дети до 17 лет – по 1500 канадских долларов (1200 долларов США).

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр по делам иммиграции страны Шон Фрейзер.

Однако, если раньше ссуду можно было получить по предъявлению украинского паспорта, то отныне условия ужесточаются.

«Деньги смогут получить граждане Украины и члены их семей с действующим разрешением на работу или учебой, временным видом на жительство, а также участвующим в программе для срочной эмиграции CUAET. Для этого необходимо будет заполнить специальную заявку на сайте министерства», – объявил чиновник.

Симферополь, Валентин Карамазов

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