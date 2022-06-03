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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Пятница, 3 июня 2022, 16:38 мск

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В Германии исчезло Marlboro в киосках из-за конфликта на Украине

В Германии из продажи исчезли сигареты марки Marlboro.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом пишет немецкое издание Bild.

Сообщается, что производитель Philip Morris закрыл свой завод в Харькове из-за боевых действий. В результате наблюдается острый дефицит некоторых типов упаковки, из-за чего сигареты не поступают в продажу. Проблема коснулась марок Marlboro Red и Gold.

«Мы явно ощущаем нехватку, клиенты находятся в невыгодном положении», – заявил изданию менеджер по продажам немецкой компании «Tabakwaren Dietz» Сирил Ратц.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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