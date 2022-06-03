На Украине СБУ похищает родственников защитников Донбасса

Родственники военнослужащих ДНР на подконтрольных Киеву территориях похищаются и подвергаются пыткам спецслужбами Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила уполномоченный по правам человека Донецкой народной республики Дарья Морозова.

«Есть сведения о применении к похищенным пыток, а также оказания морального воздействия. С целью оказать воздействие на защитников и активистов Донецкой народной республики», – приводит слова Морозовой издание «Донбасс решает».

По ее словам, все показания, поступающие с пока не освобождённых территорий о военных преступлениях украинских силовиков, тщательно фиксируются.

«Также мы отбираем ФИО и контактные телефоны, чтобы с людьми могли связаться наши правоохранительные органы. Чтобы придать их показаниям более официальный статус», – добавила она.

Симферополь, Валентин Карамазов

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