В Симферополе избили и изнасиловали школьницу

В Симферополе ищут мужчину, избившего и изнасиловавшего школьницу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», преступление было совершено еще в прошлую пятницу. Компания 14-летних девочек гуляла возле школы, а когда пришла пора расходиться по домам, она отправилась домой одна. Через некоторое время на нее напал неизвестный мужчина – затащил в кусты, избил и надругался, пишет Lenta.ru со ссылкой на telegram-канал «Mash на волне».

Девочку, лежавшую без сознания, нашли прохожие. Насильника разыскивает полиция.

Напомним, что около двух месяцев назад в подъезде дома на улице Киевской другой насильник пытался надругаться на 16-летней школьницей, но крики девочки услышали соседи. Мужчины минут 15 гонялись за преступником и, в конце концов, поймали, а затем передали полиции. Сейчас он находится под стражей.

Симферополь, Олег Яковенко

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