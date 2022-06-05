Немецкий эксперт прогнозирует «ценовой шок» в ЕС из-за нефтяного эмбарго

Объявление Евросоюзом частичного эмбарго на российскую нефть, до вступления в силу которого остаётся ещё полгода, уже привело к резкому росту цен и падению потребительского спроса в ЕС.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил директор немецкого исследовательского центра Bruegel Гунтрам Вольф.

«В краткосрочной и среднесрочной перспективе европейские предприятия и потребители пострадают от уже высоких и растущих далее цен на углеводороды, что вызвано нефтяным эмбарго против РФ», – приводит слова Вольфа издание Der Spiegel.

По его словам, «ценовой шок» уже на пороге, а за ним неизбежно последует резкое увеличение процентных ставок и драматичное падение деловой активности.

В свою очередь, европейские СМИ пишут, что «в последние месяцы инфляция в странах ЕС бьет рекорды... Заметно подорожали зерновые и растительное масло, поскольку главными поставщиками этой продукции были Россия и Украина».

«Но главным фактором рекордного уровня инфляции стал рост топливно-энергетических затрат, увеличившихся для населения ЕС на 38%», – отмечает Радио Франции.

Симферополь, Валентин Карамазов

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