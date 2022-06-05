Возникли затруднения: Еврокомиссия не может придумать против РФ санкции, которые не навредят Европе

Еврокомиссия пристально изучает, какие новые санкции можно ввести против России, но вопрос газового эмбарго не изучается и пока снят с повестки дня.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью итальянской газете La Stampa заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, отвечая на вопрос, «как ЕС намерен продолжать наказывать РФ за Украину».

По его словам, Еврокомиссия готова хоть завтра предложить внушительный пакет антиросийских санкций, но проблема в том, что все они могут причинить Западу «слишком большой вред», а задача ЕС состоит в том, чтобы побольнее ударить только Россию.

Кроме того, Джентилони предупреждает, что «у каждой войны есть цена», и уверяет, что «никому не приходило в голову выиграть её с помощью санкций».

Он предложил пригласить Путина к «переговорам, которые не дадут ему подумать, что он потерпел поражение».

Симферополь, Валентин Карамазов

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