Интерес к Украине в мире упал в 22 раза с 24 февраля

Интерес к теме «Украина» во всех западных социальных сетях упал в 22 раза за три с небольшим месяца.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают украинские СМИ после изучения статистики Google.

Так, сообщается, что если в первую неделю спецоперации РФ в соцсетях было зафиксировано 109 млн взаимодействий с новостными материалами о конфликте на Украине, то за последнюю неделю – в 22 раза меньше.

«Количество материалов об Украине в интернете при этом упало с 520 тысяч до 70 тысяч. А в апреле и мае публикации о Джонни Деппе и его бывшей супруге Эмбер Херд набрали в 6 раз больше просмотров, чем новости о событиях на Украине. Из этого следует, что новости о вооруженном конфликте на Украине уже вызвали привыкание у мировой публики и больше не производят на нее «шок-эффекта», заставляющего постоянно отслеживать обновление ситуации», – сообщает УНИАН.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»