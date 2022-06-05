Римский папа повторно отказался ехать в Киев

Римский папа Франциск ждёт окончания спецоперации на Украине, а до этого не будет совершать визит в Киев.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он сам заявил во время встречи с группой молодежи во дворе Сан-Дамазо, отвечая на вопрос украинского подростка.

«Я хотел бы поехать на Украину, но мне нужно дождаться подходящего момента», – сказал понтифик.

Напомним, в апреле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что передал в Святой Престол приглашение Папе Франциску от президента Украины Владимира Зеленского посетить Киев в ближайшее время.

Однако госсекретарь Ватикана Пьетро Паролина в интервью газете La Stampa уже заявлял, что в посещении понтификом Украины «пока нет никакого смысла».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»