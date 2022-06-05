Римский папа повторно отказался ехать в Киев

Римский папа Франциск ждёт окончания спецоперации на Украине, а до этого не будет совершать визит в Киев.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он сам заявил во время встречи с группой молодежи во дворе Сан-Дамазо, отвечая на вопрос украинского подростка.
«Я хотел бы поехать на Украину, но мне нужно дождаться подходящего момента», – сказал понтифик.
Напомним, в апреле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что передал в Святой Престол приглашение Папе Франциску от президента Украины Владимира Зеленского посетить Киев в ближайшее время.
Однако госсекретарь Ватикана Пьетро Паролина в интервью газете La Stampa уже заявлял, что в посещении понтификом Украины «пока нет никакого смысла».
Симферополь, Валентин Карамазов
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube