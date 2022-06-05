Европе грозит социальный взрыв в Африке – МИД Италии

На планете развернулась «мировая хлебная война», которую следует срочно остановить.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

По его словам, наибольшая угроза исходит из Африки, где могут произойти госперевороты и распространиться терроризм, что вызовет массовый поток беженцев в Европу.

«Есть опасность политической нестабильности в Африке, распространения террористических организаций, государственных переворотов. К этому может привести зерновой кризис, который мы переживаем», – опасается Ди Майо.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин заявил, что Москва не чинит никаких препятствий для вывоза зерна из украинских портов, а сама проблема абсолютно надуманная.

Симферополь, Валентин Карамазов

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