Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, известный своими скандальными выпадами в адрес немецких властей, в нарушение всех дипломатических протоколов потребовал личной встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», своё возмущение тем, что его досих пор не приняла глава МИД ФРГ, Мельник высказал в соцсети.

«Я бы очень хотел, чтобы главный дипломат Германии нашла время для посла Украины. Ничто не заменит конфиденциальную беседу», – написал украинский посол.

Однако Бербок ответила на это, что «намерена встречаться только с коллегами-министрами, а не с послами» и добавила, что «находится в постоянном контакте с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой».

Симферополь, Валентин Карамазов

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