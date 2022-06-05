Нехаммер придумал для Украины «промежуточный этап» сближения с ЕС

Между простым сотрудничеством ЕС с Украиной и полноправным членством «Незалежной» в организации – следует установить для Киева «промежуточный этап».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким предложением выступил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Такой ход, по мнению австрийских политиков, позволит пока не предоставлять Украине статус кандидата в члены ЕС, против чего категорически возражает, в частности Венгрия.

«В настоящее время Украина борется за свое политическое и территориальное выживание. На таком этапе быстрое и полное присоединение к союзу в любом случае не может быть для нас насущной проблемой», – высказался австрийский канцлер.

По его словам, такое «европейское подготовительное пространство» позволит Украине постепенно укреплять сотрудничество с ЕС и лучше адаптироваться к европейским стандартам.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать на территории Европы отдельное сообщество заинтересованных государств, куда можно было бы принять и Украину.

Симферополь, Валентин Карамазов

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