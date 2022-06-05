Кулеба потребовал для Украины «чёткой фиксации» статуса кандидата в члены ЕС

Всевозможные суррогатные предложения для Украины со стороны европейских политиков вместо предоставления чёткого статуса кандидата в ЕС – неприемлемы.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Напомним, ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер предложил установить для Украины «промежуточный этап» между простым сотрудничеством с ЕС и полноправным членством в организации – вместо статуса кандидата.
В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать на территории Европы отдельное сообщество заинтересованных государств, куда можно было бы принять и Украину.
«Нам всем в Украине надоели какие-то отдельные решения, полумеры, специальные подходы, отдельные модели, постоянно придумываемые в отдельных европейских столицах для Украины. Нам не нужны никакие специальные решения, никакие отдельные модели», – возмутился Кулеба и потребовал «чёткой юридической фиксации» статуса кандидата в члены ЕС для Украины.
Симферополь, Валентин Карамазов
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