В ГУП «Крымэнерго обнаружили коррупционную схему

В ГУП «Крымэнерго» вскрыли коррупционную схему.

Как сообщили РИА «Новый День» в УФСБ РФ по РК и Севастополю, с поличным при получении взятки задержан крымский предприниматель.

По версии следствия, деньги он получил для передачи должностным лицам ГУП РК «Крымэнерго» в обмен на упрощение процедуры техприсоединения участка к электросетям в Алуште.

Все началось с того, что житель города обратился в ГУП с соответствующим запросом и получил в ответ невыполнимые технические требования: самостоятельно построить трансформаторную подстанцию, хотя по закону делать это должно само госпредприятие. Однако в «Крымэнерго» заявили, что в ближайшие годы строить подобные объекты не планируется, и рекомендовали обратиться для «решения вопроса» к определенному предпринимателю.

Тот в свое время тоже работал в «Крымэнерго». Он пообещал алуштинцу договориться о новых технических условиях «всего» за 230 тысяч рублей, часть денег требовалась для передачи сотрудникам ГУП, «уполномоченным принимать такие решения».

Сейчас следователи устанавливаются всех причастных к коррупционной схеме.

Симферополь, Олег Яковенко

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