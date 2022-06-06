российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 6 июня 2022, 11:53 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

На Крым надвигается грозовой фронт

На Крым надвигается западный циклон: уже сейчас дожди идут в горах на юго-западе полуострова, а во второй половине дня подойдет грозой фронт.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 и 7 июня после продолжительной сухой и жаркой погоды ожидается изменение погодный условий: пройдут дожди, местами сильные ливни, грозы, крупный град. Ветер усилится до 25 м/с. Температура воздуха понизится на 4 – 6 градусов: днем будет не выше +27. Такяа погода может продержаться в Крыму до конца рабочей недели.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, Общество, Россия,