На Крым надвигается грозовой фронт

На Крым надвигается западный циклон: уже сейчас дожди идут в горах на юго-западе полуострова, а во второй половине дня подойдет грозой фронт.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 и 7 июня после продолжительной сухой и жаркой погоды ожидается изменение погодный условий: пройдут дожди, местами сильные ливни, грозы, крупный град. Ветер усилится до 25 м/с. Температура воздуха понизится на 4 – 6 градусов: днем будет не выше +27. Такяа погода может продержаться в Крыму до конца рабочей недели.

Симферополь, Лиана Макоба

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