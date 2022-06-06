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Понедельник, 6 июня 2022, 14:21 мск

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В Крыму напали на сельскую администрацию

В Крыму совершили нападение на задние сельского поселения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в селе Пушкино: бутылку с зажигательной смесью бросили в помещение, в котором обычно заседают местные депутаты. Возник небольшой пожар, пишет telegram-канал Baza. По предварительным данным, ни люди, ни документы не пострадали.

Пламя погасло само, уточняет telegram-канал «Mash на волне». Утром прохожие заметили копоть и учуяли запах гари.

Кому и зачем потребовалось поджигать здание сельской администрации, пока непонятно. Как неясно, где именно произошел инцидент. Дело в том, что в Крыму два села с названием Пушкино: одно входит в состав городского округа Алушта, второе находится в Советском районе.

Официальных сообщений и комментариев по поводу происшествия пока не поступало.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»

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