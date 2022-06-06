Самим не хватает: Казахстан прекращает экспорт природного газа

Казахстан к 2023 году может полностью прекратить экспорт добываемого газа в дальнее зарубежье и даже начать его импорт.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава QazaqGaz Санжар Жаркешов.

По его словам, поступают большие заявки на газ от новых крупных потребителей внутри страны, на газ переводят ТЭЦ, к газоснабжению подключаются новые газохимические комплексы.

«Прогнозируется дефицит газа с 2024 года. Потребности внутреннего рынка превысят доступные ресурсы газа примерно на 1,7 млрд кубометров. Если не принять неотложные меры, экспорт газа прекратится в 2023 году», – отметил Жаркешов.

В свою очередь, министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков обещает «сократить до нуля к 2025 году весь экспорт», или «ещё раньше».

«Сейчас в Казахстане стоит задача не экспортировать газ, а закрывать внутренние потребности», – подчеркнул министр.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»