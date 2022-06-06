Польский министр призвал граждан идти в леса и собирать хворост на зиму

Поляки должны уже сейчас, не дожидаясь отопительного сезона, начать собирать в лесах опавшие ветки и сучья, чтобы отопить свои дома предстоящей зимой.

Это касается всех, кого не устраивает новая цена на древесину и уголь, сложившаяся из-за ограничений импорта из РФ и Белоруссии. К осени топливо подорожает ещё больше.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил замминистра климата и окружающей среды Польши Эдуард Сиярка.

«Сбор опавших веток необходимо согласовывать с лесничествами, иначе можно получить штраф», – добавил министр.

Польские СМИ отмечают, что в стране исчезает не только древесина, но и все сорта угля, ввоз которого из РФ сейчас под полным запретом.

Симферополь, Валентин Карамазов

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