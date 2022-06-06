В Крыму нашли крест, украденный с горы Чатыр-Даг

В Крыму нашли крест, украденный полтора месяца назад с горы Чатыр-Даг.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», православный трехметровый крест установили на вершине Эклизи-Бурун к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне на месте древнего храма. За прошедшие 12 лет его неоднократно ломали вандалы.

Очередной случай произошел в середине апреля: крест исчез. Теперь его нашли сотрудники МЧС.

«Пришло радостное известие – найден сломанный крест на вершине Чатыр-Дага Эклизи-Бурун. Огромное спасибо за поддержку спецотряду! – написал в соцсетях настоятель храма во имя Державной иконы Божьей Матери в Симферополе Дмитрий Кротков. – Для его обнаружения пришлось использовать специальные средства. Он был сброшен с вершины, но не далеко».

В ближайшее время крест восстановят.

Алушта, Лиана Макоба

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