В Крым зашел первый российский агрохолдинг: комплекс, принадлежащий экс-главе Минсельхоза РФ Александру Ткачеву, приобрел АПХ «Дружба народов», ранее принадлежавший украинской компании «Мироновский хлебопродукт».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», АПХ «Дружба народов» выпускает до 75 тыс тонн продукции под брендом «Ряба Крымская» в год, управляет 20 тыс га земли, свиноводческими фермами на 25,5 тыс голов и мясокомбинатом мощностью 50 тонн колбасных изделий и мясных полуфабрикатов в сутки. В холдинг входит Крымская фруктовая компания (КФК), занимающаяся выращиванием яблок и ягод – площадь садов составляет 1,33 тыс га. В 2021 году выручка ООО «Мясокомбинат «Дружба народов» оценена в 9,79 млрд руб, КФК – 1,3 млрд руб.

АПХ до 2017 года входил в состав украинского холдинга «Мироновский хлебопродукт» (МХП) Юрия Косюка и был продан за 77,7 млн долларов московской УК «Оптима-Финанс», бенефициаром которой называл себя предприниматель Борис Ванинский, бывший топ-менеджер СИБУРа, также ранее работавший в «Газпроме» и «Зарубежнефти», пишет «Коммерсант».

С декабря 2017 АПХ «Дружба народов» являлся поставщиком продуктов для Росгвардии с миллиардными годовыми контрактами. Осенью 2018 года ведомство вышло в суд с иском к поставщику, заявив о некачественных продуктах. Арбитражный суд Москвы иск отклонил, сославшись на то, что компания заменила товар в установленный контрактом срок. Отношения с Росгвардией были продлены на 2019 – 2020 годы.

В мае 2022 года 100% «Оптима-Финанс» получило ООО «Пуд», управляющее крупнейшей в Крыму сетью продуктовых магазинов.

Сделка с комплексом Ткачева пока не комментируется, но известно, что «Пуд» контролируется близкими комплексу структурами еще с 2017 года.

Эксперты считают интересы экс-главы Минсельхоза и экс-губернатора Краснодарского края в Крыму весьма прозрачными: основные производственные площадки холдинга находятся на Кубани, а в Крыму есть собственная сеть магазинов, одним из поставщиков которых как раз выступает «Дружба народов». Наличие собственной розницы для сбыта поможет ускорить возврат инвестиций, так как часть расходов будет заложена в цены на продукты. Плюс ко всему, возросла ценность орошаемых растениеводческих и садоводческих активов «Дружбы народов» после разблокировки Северо-Крымского канала.

Агрокомплекс имени Н. И. Ткачева включает 29 сельхозпредприятий и более 600 розничных магазинов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах; занимает второе место в России по производству сырого молока, четвертое – мяса птицы, пятое – сахара, 11-е – свинины. В 2021 году выручка холдинга выросла на 25% – почти до 72 млрд рублей.

Владелец холдинга Александр Ткачев попал в санкционный список запада еще в 2014 году.

Симферополь, Олег Яковенко

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