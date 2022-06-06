Крыму предстоит держать экзамен перед лидерами общественного мнения и духовными людьми

В текущем сезоне Крыму предстоит «держать экзамен» перед лидерами общественного мнения и людьми духовного развития. Об этом заявил доцент кафедры туризма Крымского федерального университета Игорь Вахрушев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по мнению эксперта текущий туристический сезон будет похож на 2020 год, когда Крым столкнулся с перераспределением туристических потоков.

«Чтобы принять большее количество людей, туристическая отрасль полностью перестроилась за короткий промежуток времени. Также появился более высокий спрос на категорийные средства размещения. Сейчас авиасообщение со многими странами закрыто. Если до середины сезона ситуация сохранится, то этого будет достаточно, чтобы внести изменения в структуру турпотока», – цитирует Вахрушева пресс-служба КФУ.

Доцент прогнозирует увеличение потока туристов, привыкших сравнивать крымский сервис с европейскими курортами: «Крым – это не только элитный отдых, но важно понимать, что его предпочитают лидеры мнений, формирующие общее впечатление о полуострове. Кроме того, появляется новый тип туриста – люди духовного развития, которые активно посещали Юго-восточную Азию. Теперь такие туристы приезжают в Крым, где также много интересных пейзажных ресурсов, а восточно-духовные системы экологичны и интегрированы в ландшафт».

В целом, по оценке Вахрушева, в 2022 году полуостров сможет принять около 7 миллионов туристов.

Симферополь, Олег Яковенко

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