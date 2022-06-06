В Крыму начали продавать тень

На крымских пляжах начали продавать тень: арендаторы пытаются получить деньги не только, скажем, за шезлонг или зонт, но и за тень которую они отбрасывают на песок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с подобным столкнулась жительница поселка Заозерное, решившая отдохнуть с ребенком на одном из местных пляжей. Малыш с лопаткой забежал в тень от одного из зонтов и начал копаться в песке, но сотрудник пляжа попросил убрать ребенка и «не занимать тень», либо заплатить 200 рублей. Женщина продемонстрировала фотографию пляжа – занято только два места под зонтами, а там, где играл ребенок, не было даже шезлонга.

«Может быть, в Крым и со своим морем ехать? – прокомментировали в соцсетях. – Скоро воздух на пляже будут продавать. Морской же». На что сразу же получили ответ: «Кому не нравится – сидите дома». Сторонники такой позиции упирали на то, что арендатор вложил деньги в пляж, который надо обслуживать. И оборудование, отбрасывающее тень, тоже на свои деньги покупал, а потом имеет право требовать деньги.

Однако многие участники обсуждения пришли к выводу, что плата за тень – это уже перебор: «Шезлонги за деньги – это нормально. Деньги за зонт – это нормально. Деньги за тень – это не нормально», – пишут они. «Учитывая пустой пляж с кучей пустых лежаков и зонтов, вполне можно было дать ребёнку немного поиграть. Никакого обслуживания это бы не потянуло за собой». «Вопрос к ситуации. Если лежак занят, то теоретически ребёнок может помешать отдыхающим, в этом случае сотрудник должен следить за ситуацией, и при возникновении недовольства постараться максимально тихо и вежливо урегулировать вопрос, упирая именно на факт аренды лежака с зонтом. Если лежак свободен, то то, что ребёнок забрался под тент, вообще не должно вызывать вопросов со стороны персонала, пока под тент не заберется взрослый или пока не причиняет вред имуществу. В ситуации, которая описана выше, если там было пусто и под тент зашёл именно ребёнок, – сотрудник не прав, это вымогательство. Со стороны администрации должна быть проведена работа с сотрудниками».

«Если в правилах указано что заход под тент категорически запрещён, значит, данная зона должна быть огорожена. На фото видно, что этого нет».

Власти Евпатории тоже решили, что выгонять ребенка из тени как-то негостеприимно: «Администрацией была проведена профилактическая беседа с пользователем данного пляжа о необходимости соблюдения сотрудниками этики поведения, в том числе и при предоставлении платных услуг. Особенно важно это при общении с детьми, в особенности в Евпатории – на детском курорте, – подчеркнул врио главы администрации Евпатории Александр Лоскутов. – При повторе подобных случаев мы будем инициировать расторжение договора с пользователем пляжа».

Евпатория, Лиана Макоба

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