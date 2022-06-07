В Крыму обнаружили опасного вредителя

В Крыму в посевах озимого рапса обнаружили гусениц совки-гаммы.

Как сообщили РИА «Новый День» в филиале ФГБУ «Россельхозцентр» по РК, вредитель угрожает уничтожить не только рапс, но и подсолнечник, капусту, свеклу, картофель, бобовые, эфиромасличные культуры, и многие декоративным растения.

Совка-гамма – это вредитель – полифаг. Лет бабочек начинается в конце апреля и заканчивается в ноябре. Самки откладывают яйца на нижнюю сторону листьев, появившиеся гусеницы питаются листьями, цветами и даже плодами. Уничтожив растения на одном участке, гусеницы массово мигрируют на другие поля, по пути повреждая деревья и кустарники.

Продолжительность развития одного поколения составляет от 25 дней на юге до 45 дней на севере ареала, то есть за один теплый сезон развивается до 4 поколений.

Экономический порог вредоносности достигается при наличии 5-10 гусениц на квадратном метре.

Симферополь, Лиана Макоба

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