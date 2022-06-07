Суточная смертность от ковида в Крыму дошла до нуля

В Крыму за сутки не зарегистрировано ни одного случая смерти от коронавируса – такое отмечается впервые с октября 2020 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 6 июня выявлено 32 вновь заболевших. Напомним, абсолютный минимум волны «омикрон» в РК был зафиксирован 29 мая – 25 новых случаев, потом показатели немного подросли и сейчас снова пошли на спад.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировали более 183 тысяч заражены, жертвами инфекции стали 5 тысяч 295 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

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