Всего в 10 раз дольше: автобусные туры в Крым начали набирать популярность

Авиаперевозчики начали заявлять о прекращении продажи билетов и отмене рейсов в ряд аэропортов центра и юга страны до осени. Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет об аэропортах, попавших под ограничения в связи со спецоперацией на Украине. Пока запрет на полеты в этих направлениях действует до 12 июня, но ряд перевозчиков уже отменили рейсы до сентября и даже до октября.

Пассажирам, уже купившим билеты, предлагают вернуть деньги либо улететь в Минводы, Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Москву.

На этом фоне резко подскочил интерес к автобусным турам на юные курорты: глубина бронирований по крымскому направлению достигает середины августа, а на июнь уже практически все распродано. Правда, организаторы туров признают, что главной проблемой такой логистики является длительность перевозки – например, из Москвы до полуострова придется добираться в автобусе не менее суток.

Симферополь, Лиана Макоба

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