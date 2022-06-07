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Вторник, 7 июня 2022, 14:16 мск

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Крымчанин несколько лет насиловал маленьких дочерей

В Крыму задержали 40-летнегоо мужчину, насиловавшего своих дочерей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», история началась 8 лет назад: в отсутствие жены крымчанин напоил вином 10-летнюю девочку и изнасиловал. Чтобы дочь никому не рассказала, папаша на ее глазах зарубил на глазах собаку, намекнув, что такое же лучиться матерью и младшей сестрой, если девочка заговорит.

Отец насиловал ее до совершеннолетия, потом девушка уехала их дома и все рассказала матери. Та обратилась в полицию.

«На допросе преступник рассказал, что насиловал еще и младшую, – пока жена была на работе, принуждал ее к оральному сексу, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – За такое педофилу грозит 20 лет колонии строгого режима».

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»

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