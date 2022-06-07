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Вторник, 7 июня 2022, 14:16 мск

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Шойгу заявил об открытии сухопутного коридора в Крым

Сухопутный автомобильный коридор в Крым открыт. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трасса соединяет Ростов-на-Дону и полуостров, проходя через Мариуполь Бердянск и Мелитополь.

Кроме того, по словам Шойгу, созданы условия для возобновления полноценного движения между Россией и Донбассом, Украиной и Крымом на шести железнодорожных участках. Общая протяженность восстановленного пути составляет 1,2 тыс километров. Началась доставка грузов в Мариуполь, Бердянск и Херсон.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»

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