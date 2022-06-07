Один слабеет, другой укрепляется: крымские губернаторы движутся в разных направлениях

Губернаторы крымских территорий в своей карьере движутся в разных направлениях: один слабеет, другой укрепляется. Такой вывод можно сделать, проанализировав рейтинг влияния глав субъектов РФ по итогам мая 2022 года. Рейтинг составлен Агентством политических и экономических коммуникаций.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на позицию фигурантов рейтинга в минувшем месяце в значительной степени влияли перестановки в губернаторском корпусе и на муниципальном уровне, военная спецоперация на Украине, реализация инфраструктурных и инвестпроектов, информационные и протестные кампании.

Аналитики отмечают усиление руководителей ряда регионов, граничащих с Украиной, ДНР и ЛНР. В их компании оказался и глава Республики Крым Сергей Аксенов. Правда, его успехи на фоне восходящего тренда гораздо скромнее, чем у коллег: если главы Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской областей прыгнули на 3 -7 позиции вверх, то Аксенов скромно поднялся на 1 ступеньку – с 38-го места на 37-е, набрав всего 6 баллов. Для сравнения: у лидера рейтинга – мэра Москвы Сергея Собянина более 9 баллов.

Оценка губернатора Севастополя Михаила Разводаева 5,73 балла. По итогам мая он опустился с 44-го на 48-е место.

Москва, Артем Рокотов

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