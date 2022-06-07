В Крыму появилась митрополия

Крымские епархии переходят под прямое подчинение Московского патриархата. Такое решение принял сегодня Священный Синод Русской православной церкви.

Как уже сообщал «Новый День», 27 мая Собор Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата принял решение о полной самостоятельности и независимости от Русской православной церкви (РПЦ). Делегация Симферопольской и Крымской епархии, до сих пор находившейся в ведении УПЦ, единогласно проголосовала против принятия постановления Собора и предложенных поправок в Устав об управлении Украинской Православной Церкви. И заявила, что «остается под омофором Святейшего Патриарха Московского и всея Руси».

Сегодня Синод РПЦ образовал на территории полуострова Крымскую митрополию в составе Джанкойской, Симферопольской и Феодосийской епархий.

«Учитывая практическую невозможность регулярного сообщения этих епархий с Киевской митрополией, принять Джанкойскую, Симферопольскую и Феодосийскую епархии в непосредственное каноническое и административное подчинение патриарху Московскому и всея Руси и Священному Синоду Русской Православной Церкви», – решил Синод.

Главой Крымской митрополии назначен митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.

Москва, Лиана Макоба

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