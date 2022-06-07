Зеленский приказал открыть школы и вузы с 1 сентября

Украинские школы и вузы должны открыться с 1 сентября в режиме офлайн.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое распоряжение президента Украины озвучил первый замглавы Минобразования Андрей Витренко.

«Хочу сообщить всем родителям, всем ученикам, студентам нашим, что 1 сентября образовательный процесс в Украине будет возобновлен в режиме офлайн – и все дети, студенты, ученики должны пойти в школы, университеты колледжи, учреждения профессионально-технического образования. Я призываю наших детей готовиться к оффлайн процессу в украинском образовании», – сказал Витренко.

Вместе с тем, он добавил, что многое в вопросе начала учебного процесса будет зависеть от ситуации в стране. По его словам, сейчас проводится аудит школ на предмет того, есть ли в них бомбоубежища, «чтобы обеспечить безопасность детей и педагогов».

Отметим, что воюющие украинские формирования располагаются, как правило, в пустующих сейчас зданиях образовательных учреждений – в надежде спрятаться от ударов российской артиллерии. Однако при выявлении таких расположений – по ним бьют войска РФ, в результате чего уничтожено уже большое количество личного состава ВСУ.

Какое количество школ и вузов пострадало в результате подобной оборонительной тактики ВСУ, украинский чиновник не сообщил.

Симферополь, Валентин Карамазов

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