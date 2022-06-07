Украинцам урезали зарплаты на 25-50%

Зарплаты на Украине сократились в среднем на 25-50% по сравнению с периодом до 24 февраля.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на последние данные социологов, а также на информацию Нацбанка страны.

Самое большое падение уровня зарплат фиксируется в предпринимательской сфере. Однако госпредприятия также вынуждены срочно пересматривать тарифы на оплату труда.

На сегодняшний день снизили зарплаты уже около 50% всех предприятий, в том числе – в энергетике, секторе услуг, транспорте и торговле.

Относительно благополучная обстановка с оплатой труда сохраняется на сельскохозяйственных производствах.

Симферополь, Валентин Карамазов

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