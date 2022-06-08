В Крыму овчарки напали на девушку

В Крыму четыре овчарки напали на девушку.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Старом Крыму. Очевидцы утверждают, что рядом с псами был мужчина – возможно, хозяин. Но он не предпринял никаких действий, чтобы отогнать собак от жертвы. А потом и вовсе спокойно ушел.
Овчарки хватали девушку за ноги, повалили ее на землю и разорвали обе голени.
Спас крымчанку прохожий – он отогнал собак и вызвал «скорую». Девушку увезли в больницу, где промыли раны, наложили шву, поставили уколы от столбняка и бешенства.
Обратилась ли пострадавшая в полицию, не сообщается.
Симферополь, Лиана Макоба
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