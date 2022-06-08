В Госдуму внесен проект о санкциях за пропаганду нетрадиционных отношений

Депутаты Законодательного собрания Севастополя внесли в Госдуму законопроект о санкциях за пропаганду нетрадиционных отношений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в документе, опубликованном в информационной системе российского парламента, предлагается отменить статью 6.21 КоАП РФ, согласной которой за пропаганду нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних предусмотрен штраф. За аналогичные действия среди более старшего населения никаких санкций не предусмотрено.

Севастопольские депутаты считают необходимым признать эту статью утратившей силу и ввести ответственность за пропаганду среди всех категорий граждан.

Так, по мнению севастопольцев, штраф за подобные деяния должен составлять:

для граждан – 40 – 50 тыс рублей и 100 – 500 тыс рублей при пропаганде через СМИ

должностных лиц – 100 – 500 тыс рублей и 500 тыс – 1 млн рублей при пропаганде через СМИ

юрлиц – 1 – 5 млн рублей (или административное приостановление деятельности до 90 суток) и до 10 млн рублей (либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток) при пропаганде через СМИ.

При этом авторы инициативы подчеркивают, что их предложение не означает запрет или официальное осуждение нетрадиционных сексуальных отношений и не мешает «беспристрастному публичному обсуждению вопросов правового статуса сексуальных меньшинств».

Отметим, что при голосовании за проект в Заксобрании Севастополя проект был принят не единогласно.

Севастополь, Илья Пелехов

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