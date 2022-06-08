В Крыму пройдут сильные ливни и град

Жителей Крыму и туристов предупредили о непогоде.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, 9 июня на полуострове ожидаются дожди, местами сильные ливни, грозы, град, шквалистый ветер.

На реках возможен подъем уровня воды на 0,5-1,5 метра, но достижения опасных отметок не прогнозируется.

Крымчан и туристов просят во время непогоды не выходить в море и не приближаться к большим деревьям, рекламным конструкциям и дорожным знакам.

Симферополь, Лиана Макоба

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