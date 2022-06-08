Онкобольная более месяца не может «выбить» из Минздрава Крыма жизненно важный препарат

В Керчи больной раком более месяца не выдают льготное лекарство.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», у женщины онкология в стадии ремиссии. Для поддержания состояния необходимо пить определенные гормоны. Крымчанка имеет право получать этот препарат бесплатно в рамках программы льготного обеспечения жизненно важными лекарствами, но с конца апреля не может его дождаться.

Ее дочь неоднократно обращалась в аптеку – препарата нет. В конце мая написала жалобу в Минздрав РК – там обещали разобраться, но ничего не изменилось. Тогда керчанка в отдел льготного лекарственного обеспечения Крымфармации. Там заявили, что никаких заявок на нужный препарат им не поступало, а они работают только по заявкам ведомства, пишет telegram-канал «Mash на волне».

Женщина снова обратилась в министерство – прошла неделя, а ответа нет. Между тем, отменять препарат больной крымчанке нельзя.

Только после запроса журналистов чиновники отчитались, что : препарат завезут в аптеку до конца текущей недели.

Керчь, Лиана Макоба

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