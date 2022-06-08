В Крыму разработали новую косметику и начали расширять экспорт

В Севастополе разработали уходовую косметику на основе аквакультуры Черного моря.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ученые Института биологии южных морей имени А. Ковалевского (ИнБЮМ) РАН создали косметическое молочко, шампунь и жидкое мыло на основе альгинатов и эфирных масел, в состав которых входят микроводоросли, а также активы из устриц и мидий.

«Уникальность технологии состоит в отсутствии химических компонентов и подборе ингредиентов в зависимости от типа кожи, – цитирует «Октагон.Крым» младшего научного сотрудника ИнБЮМ Армине Широян. – Сейчас заявки находятся на стадии рассмотрения в Роспатенте».

Отметим, что косметику на основе морских обитателей активно выпускают и распространяют по всему миру в Японии и Корее. В России производство уходовых средств с экстрактами водорослей наладили в Архангельской области. Там тоже используют местное сырье – из Белого моря. Дргуие производители, как правило, закупают основные активы за рубежом.

Поэтому севастопольские разработки могут внести существенный вклад в импортозамещение.

Еще один крымский производитель начал экспортировать в Китай косметику на основе розовых экстрактов. Власти Крыма надеются, что отбеливающие крема и тоники будут пользоваться в Поднебесной популярностью.

Ест шанс расширить рынки сбыта и у производителей эфирных масел: раньше они были не востребованы в России, так как отечественный производитель отдавал предпочтение более дешевым полусинтетическим маслам, закупавшимся в Европе. Теперь, оставшись без такого сырья, парфюмерные концерны начали проявлять интерес к крымской продукции. В целом, стране нужно не менее 3,5 тонн эфирных масел в год. В Крыму выпускают около 700 тонн. До 2022 года практически весь объем уходил за рубеж – в Германию, Нидерланды, Японию, Францию, Австрию. Сейчас крымские производители переориентируются на внутренний рынок и восточные страны, которые тоже с удовольствием закупают крымские масла.

Симферополь, Лиана Макоба

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