Польская уверенность в том, что правительство знает, что делает, постепенно заканчивается. Страх перед украинским конфликтом сменяется страхом перед дороговизной и нищетой. У людей кончаются сбережения и нервы. Всё громче говорят о надвигающихся отключениях энергоснабжения и коллапсе на продовольственном рынке.

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», об этом в своей передовице пишет польское издание Myśl Polska.

«Почти все мы видим, что ситуация, связанная сначала с коронавирусом, а потом русско-украинским конфликтом, привела к краху экономики и семейных бюджетов поляков. Все больше голосов и публикаций говорят о надвигающемся кризисе мировой экономики. Причем в масштабе, который мы не помним. Это может быть даже больше, чем великий коллапс капиталистической системы 30-х годов.

Меняется и сознание поляков. Почти все осознают, что правительство Моравецкого-Качиньского использует наше положение, чтобы ввести еще большие госконтроль и цензуру, которые уже превзошли даже американскую «политкорректность». Назревает волна социальных протестов неслыханной до сих пор силы. Потому что невозможно терпеть положение, в котором люди, выполняющие полезную работу: медсестры, шахтеры, учителя, продавцы и предприниматели вынуждены нести основное бремя кризиса.

Мы уже не верим правящим, что мы должны спасать банки и корпорации. Уже невозможно убедить народ в том, что идеи свободы и западной демократии важнее толщины кошелька (вернее, его худобы). Уже не удастся убедить, что виновны Путин, Орбан, Лукашенко, Трамп или папа Франциск. Мы все видим людей, которых увольняют вокруг нас.

На наших глазах происходит окончательное решение вопроса горнодобывающей и металлургической промышленности. Рушатся одно за другим небольшие семейные предприятия. Спустя много лет в магазины вернулись долговые тетради, на которые люди ежедневно совершают покупки. Каждый день мы слышим об очередных самоубийствах поляков.

Народ все более недоверчиво смотрит на правящих, чувствуя, что они уже ничего, кроме лозунгов, нам предложить не могут. Люди хотят выразить свое несогласие. Растет волна недовольства и оппозиции. Мы ежедневно наблюдаем изменение настроений и их радикализацию. Сегодняшний энтузиазм по отношению к украинцам спадет, останутся притязания и невыполненные ожидания», – приводит перевод текста издания телеграм-канал «Пул №3».

Симферополь, Валентин Карамазов

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