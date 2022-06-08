Киев назвал мэра освобождённого Святогорска изменником и возбудил против него уголовное дело

Публичные откровения теперь уже бывшего мэра бывшего украинского Святогорска Владимира Бандуры вызвали жёсткую реакцию в Киеве. Город был накануне овобождён армией РФ и ДНР, а мэр рассказал, какие зверства творили неонацисты, в том числе в Святогорской лавре.
Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», против Бандуры открыло уголовное дело Госбюро расследований Украины.
В частности, Владимир Бандура озвучил свидетельства местных жителей, согласно которым, знаменитую деревянную церковь намеренно подожгли военнослужащие ВСУ.
Главу города обвинили в «пропаганде «русского мира» и дискредитации ВСУ». По данной статье ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Симферополь, Валентин Карамазов
© 2022, РИА «Новый День»
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