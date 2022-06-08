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Среда, 8 июня 2022, 17:22 мск

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СБУ заявила об аресте российских активов на 68 млн долларов

Служба безопасности Украины заявляет об аресте активов российской компании на 67,8 миллиона долларов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», название компании не сообщается. В СБУ ее описывают так: «Речь идет об одном из крупнейших производителей бетоноконструкций, который поставлял продукцию как в Украину, так и за границу. Служба безопасности установила, что конечными бенефициарами компании являются российские бизнесмены, причастные к финансированию т. н. «Л/ДНР». А один из них даже принадлежит к ближайшему окружению президента РФ и является спонсором предвыборной кампании партии «Единая Россия».

В СБУ утверждают, что арестованы активы более чем на 2 млрд гривен, в том числе:

100% корпоративных прав в виде уставного капитала на более 437 млн грн (15 млн долларов);

движимое и недвижимое имущество предприятия ориентировочной стоимостью 1,5 млрд грн (51 млн долларов);

9 банковских счетов более чем на 104 млн грн (3,5 млн долларов).

Сообщается, что арестованное имущество передано Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами.

Киев, Платон Ефимчук

© 2022, РИА «Новый День»

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