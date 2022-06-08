«Слова Лаврова пусты» – Киев отмёл предложения Москвы по вывозу украинского зерна из Одессы

Украинские власти назвали неприемлемыми предложения РФ по деблокаде одесского порта, прозвучавшие на встрече министров иностранных дел Турции и России в Анкаре.
Механизм предполагал разминирование акватории турецкими военными и предоставление безопасного коридора Россией для судов с зерном. Москва даёт гарантии не атаковать в это время Одессу.
Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», с грубым отказом от предложения России выступил спикер МИД Украины Олег Николенко
«Слова Лаврова пусты. Украина чётко выразила свою позицию по морским портам: для защиты береговой линии нужна военная техника, а для патрулирования экспортных путей в Черном море – миссия ВМС Украины и её западных партнёров. Нельзя разрешить России использовать зерновые коридоры для нападения на юг Украины», – заявил он.
На отказ Украины обратило внимание американское издание The Wall Street Journal, написавшее, что сегодняшние российско-турецкие переговоры по вывозу украинского зерна завершились без прорыва.
Издание отмечает, что потенциальное соглашение предполагает разминирование украинских портов турецкими военными кораблями и создание безопасного прохода из украинских вод. Но Украина до сих пор не дала своего согласия на предлагаемый план.
Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев возобновит отправку зерна морем, «когда будет обеспечена безопасность страны».
Симферополь, Валентин Карамазов
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