«Слова Лаврова пусты» – Киев отмёл предложения Москвы по вывозу украинского зерна из Одессы

Украинские власти назвали неприемлемыми предложения РФ по деблокаде одесского порта, прозвучавшие на встрече министров иностранных дел Турции и России в Анкаре.

Механизм предполагал разминирование акватории турецкими военными и предоставление безопасного коридора Россией для судов с зерном. Москва даёт гарантии не атаковать в это время Одессу.

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», с грубым отказом от предложения России выступил спикер МИД Украины Олег Николенко

«Слова Лаврова пусты. Украина чётко выразила свою позицию по морским портам: для защиты береговой линии нужна военная техника, а для патрулирования экспортных путей в Черном море – миссия ВМС Украины и её западных партнёров. Нельзя разрешить России использовать зерновые коридоры для нападения на юг Украины», – заявил он.

На отказ Украины обратило внимание американское издание The Wall Street Journal, написавшее, что сегодняшние российско-турецкие переговоры по вывозу украинского зерна завершились без прорыва.

Издание отмечает, что потенциальное соглашение предполагает разминирование украинских портов турецкими военными кораблями и создание безопасного прохода из украинских вод. Но Украина до сих пор не дала своего согласия на предлагаемый план.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев возобновит отправку зерна морем, «когда будет обеспечена безопасность страны».

Симферополь, Валентин Карамазов

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