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NewDayNews.ru

Четверг, 9 июня 2022, 12:12 мск

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Поляки хотят оставить украинцев без социальных пособий

Поляки выступают против выплаты украинцам социальных пособий. Таковы результаты опроса населения, проведенного Варшавским университетом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», граждане страны готовы принимать украинских беженцев в своем городе, предоставлять места их детям в школах, отправлять соседям оружие и продукты, но когда речь заходит о конкретной финансовой помощи, их благосклонность резко снижается.

Сегодня 81% опрошенных заявляют, что дают свое согласие на проживание украинцев в Польше, причем 64% не станут возражать, если их ребенок свяжет себя семейными узами с украинкой или украинцем, пишет издание Rzeczpospolita, публикующее результаты исследования. И отмечает: однако когда речь заходит о деньгах, поляки делиться не хотят.

«Мы слышим: инфляция, цены высокие, все в проигрыше, а они приходят и не работают, но деньги получают, – поясняет эту позицию социолог Марчин Дума. – Дорогие автомобили приехавших украинцев не вяжутся с их требованиями бесплатного общественного транспорта, размещения в отелях и пансионатах. Все это «колет глаза» полякам».

Сотрудник кафедры социологии политики и политического маркетинга Варшавского университета, доктор Роберт Станишевски отмечает, что финансовая поддержка украинцев находится в самой низкой рейтинговой категории наряду с отправкой на Украину польских солдат. Только каждый седьмой участник опроса согласнее на то, что украинцы имели такой же доступ к льготам и социальным пособиям, как и граждане Польши.

Напомним, в середине мая заместитель главы ведомства Павел Шефернакер заявил, что 95% средств, выделенных государством для помощи украинским беженцам уже израсходованы и требуется помощь Евросоюза.

Варшава, Платон Ефимчук

© 2022, РИА «Новый День»

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