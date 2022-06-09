В Крыму отправили в колонию пенсионерку, осквернившую могилу военнослужащего

В Крыму вынесли приговор пенсионерке, осквернившей могилу военнослужащего.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Судаке еще в начале апреля. На кладбище Солнечная Долина 60-лентняя женщина вылила на могилу 21-летнего участника специальной военной операции куриную кровь.

В отношении нее было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 244 УК РФ (осквернение мест захоронения по мотивам политической ненависти).

Судебно-психиатрических экспертиза показала, что пенсионерка не имеет психических отклонений и вполне осознавала свои действия.

Судакский городской суд приговорил ее к двум годам лишения свободы в колонии-поселении и компенсации морального вреда родственникам погибшего в размере 500 тысяч рублей.

Судак, Олег Яковенко

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