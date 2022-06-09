Правительство Украины совместно с Минобороны страны изменило ритуал погребения военнослужащих ВСУ, денацифицированных в ходе специальной военной операции.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом пишет The Washington Post со ссылкой на одного из украинских военных капелланов.

«Помимо роста боевых потерь в последние три месяца, на Украине изменился и протокол проведения военных похорон. Он был переписан, чтобы отразить западные традиции, практикуемые в Соединенных Штатах, и уникальные украинские традиции, заменив ими унаследованные от России и Советского Союза», – приводят украинские СМИ перевод статьи The Washington Post.

Отмечается, что новый протокол военных похорон был разработан Украинским институтом национальной памяти, который возглавляет почитатель Степана Бандеры и украинских коллаборационистов Антон Дробович, известный своими радикально антироссийскими взглядами.

Сообщается также, что упомянутый военный капеллан провел около 10 массовых похорон на одном только Краснопольском кладбище Днепропетровска с начала полномасштабных боевых действий. Кроме того, каждую неделю он проводит несколько индивидуальных похоронных церемоний.

Симферополь, Валентин Карамазов

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