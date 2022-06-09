Губернатор игнорирует: крымчан выгоняют из дома грибок и крысы

Жительница Симферополя с грудным ребенком вынуждена скитаться по родственникам и знакомым, так как уже почти месяц она не может вернуться к себе – это опасно для жизни и здоровья ее детей.

В середине мая в доме, где обитает женщина с двумя детьми, лопнула труба: затопило подъезд и квартиру. Сейчас в комнатах нет света – отключили из-за потопа, зато есть грибок и сырость.

Старший сын владелицы жилья пока находится в лагере, а она с грудничком ходит по гостям в ожидании, когда квартиру приведут в порядок.

«В ЖЭКе устранять последствия не торопятся, хотя о проблеме узнали больше двух недель назад. Починить обещают, когда будут материалы для ремонта, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – На вопрос о сроках ответ классический: ждите».

Аналогичное равнодушие демонстрируют и коммунальщики Севастополя. Двухэтажный дом в центре города (Бакинская – 18) облюбовали крысы. Одна из них поселилась в трубе в ванной квартиры двух женщин. Но потом непрошенной гостье, видимо, стало тесно: она решила выбраться наружу и прогрызла трубу, правда, вылезти пока не может.

Женщины обратились в Роспотребнадзор, там ответили, что нужна заявка из управляющей компании, которую будут рассматривать в течение 30 дней. Дамы дважды писали Развожаеву, но губернатор не ответил. Игнорирует их и департамент жилищного хозяйства.

Между тем, крыса продолжает грызть трубу, не обращая внимания ни на пытающихся прогнать котов, ни на хозяек квартиры, которые уже просто боятся заходить в санузел.

На днях дыру в трубе прикрыли тапком с мощной подошвой и примотали скотчем. Крыса начала грызть тапок.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»